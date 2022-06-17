Глава Минэкономразвития опасается «сползания» экономики России в дефляционную спираль

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников заявил, что экономика страны «сползает» в дефляционную спираль. По его словам, экономисты должны как можно скорее обратить пристальное внимание на этот процесс, сказал министр на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума.





«У нас пятую неделю подряд идет дефляция, и не надо мерить инфляцию год к году. <...> Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться. Поэтому мы рассчитываем, что дальше вместе с Центральным банком будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали», — выразил опасения глава ведомства.





Он подчеркнул, что меры, направленные на разрешение этого вопроса, нужно принимать как можно быстрее и «без дешевого кредита» невозможно исправить ситуацию.





15 июня Решетников заявил, что крепкий курс рубля является вызовом для российской экономики. По его словам, сильный рубль создает трудности как для экспортеров, так и для импортеров. Глава ведомства также отметил, что источником крепкого курса рубля является слабый спрос в экономике.





Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов также выразил мнение, что доллар должен стоить не 55-60, а 70-80 рублей.