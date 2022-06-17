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Патрушев: Вернувшиеся из США российские студенты становятся агитаторами цветных революций
Он посетовал, что Штаты и их союзники нацелены на полное доминирование в информационном пространстве undefined
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Патрушев: Вернувшиеся из США российские студенты становятся агитаторами цветных революций

Он посетовал, что Штаты и их союзники нацелены на полное доминирование в информационном пространстве

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об опасности, исходящей от студентов, которые отправляются на учебу в США. По словам Патрушева, вернувшись с американскими дипломами на родину, молодые люди становятся агитаторами цветных революций.


Секретарь Совбеза отметил, что в США «нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку». «Откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций», — полагает Патрушев.


Он утверждает, что Вашингтон спонсирует порядка сотни негосударственных информационных агентств, открытых в последнее десятилетие на территории бывшего СССР. По мнению Патрушева, в текущей ситуации число вызовов в области информационной безопасности «неуклонно растет».


Виной тому, как считает секретарь Совбеза, все увеличивающиеся устремления Вашингтона и его союзников «обеспечить полное доминирование в информационном пространстве».


Патрушев добавил, что США и их партнеры хотят сейчас «диктовать всему миру собственные правила регулирования сферы использования информационно-коммуникационных технологий», при этом не считаясь с мнением других независимых государств.

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Патрушев назвал Навального «деятелем», которому поручено устроить в России майдан

Секретарь Совбеза РФ сравнил оппозиционера с украинскими политиками 26 января 2021
Dailystorm - Патрушев назвал Навального «деятелем», которому поручено устроить в России майдан

Ранее Патрушев раскритиковал содержание некоторых пособий по истории России. В числе их недостатков секретарь Совбеза отметил искажение фактов и малый объем информации по тематике героизма народа в годы Великой Отечественной войны.


Также Патрушев привел пример с американскими студентами, о которых ему сообщили в музее в Минске: молодые люди подвергали сомнению все услышанное, поскольку были уверены, что победа над гитлеровской Германией достигнута исключительно силами США.

#цветные революции #патрушев #сша #студенты
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