Патрушев: Вернувшиеся из США российские студенты становятся агитаторами цветных революций

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об опасности, исходящей от студентов, которые отправляются на учебу в США. По словам Патрушева, вернувшись с американскими дипломами на родину, молодые люди становятся агитаторами цветных революций.





Секретарь Совбеза отметил, что в США «нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку». «Откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций», — полагает Патрушев.





Он утверждает, что Вашингтон спонсирует порядка сотни негосударственных информационных агентств, открытых в последнее десятилетие на территории бывшего СССР. По мнению Патрушева, в текущей ситуации число вызовов в области информационной безопасности «неуклонно растет».





Виной тому, как считает секретарь Совбеза, все увеличивающиеся устремления Вашингтона и его союзников «обеспечить полное доминирование в информационном пространстве».





Патрушев добавил, что США и их партнеры хотят сейчас «диктовать всему миру собственные правила регулирования сферы использования информационно-коммуникационных технологий», при этом не считаясь с мнением других независимых государств.