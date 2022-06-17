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Олег Сирота привез на «Московские ярмарки» пивной сыр
Он доступен не только для гурманов undefined
Новости

Олег Сирота привез на «Московские ярмарки» пивной сыр

Он доступен не только для гурманов

Истринская сыроварня Олега Сироты знакома многим посетителям фермерских ярмарок. Прямиком с производства на прилавки поступают натуральные и качественные продукты. Среди них и самые разнообразные виды сыра.

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К примеру, интересен пивной сыр. Технология изготовления такая: сначала делают обычный сыр, потом кладут его в бочку с пивом отечественного производства. Сыр находится в бочке определенное время, а затем его достают и просушивают. 


Еще один необычный вид сыра — «Золотой рубль». Готовится по немецкой технологии. Он похож на плавленый, однако солоноватый на вкус. А в сыр под названием «Красногорский» добавляют бактерии красной плесени. 


Все виды качественного и свежего, или же созревшего, сыра вы без труда найдете на «Московских ярмарках».


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#рынок #москва #фермерство #сыр #торговля #ярмарка
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