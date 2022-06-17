Олег Сирота привез на «Московские ярмарки» пивной сыр

К примеру, интересен пивной сыр. Технология изготовления такая: сначала делают обычный сыр, потом кладут его в бочку с пивом отечественного производства. Сыр находится в бочке определенное время, а затем его достают и просушивают.





Еще один необычный вид сыра — «Золотой рубль». Готовится по немецкой технологии. Он похож на плавленый, однако солоноватый на вкус. А в сыр под названием «Красногорский» добавляют бактерии красной плесени.





Все виды качественного и свежего, или же созревшего, сыра вы без труда найдете на «Московских ярмарках».





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».