Депутат Госдумы Леонов призвал Силуанова ездить на «Ладе», чтобы показать пример чиновникам

Депутат Госдумы Сергей Леонов призвал министра финансов Антона Силуанова поездить на «Ладе» пару месяцев, чтобы показать пример чиновникам. Ранее глава Минфина предложил пересадить госслужащих на автомобили этой марки.





Леонов считает, что чиновники и большинство россиян «вряд ли на «Лады» пересядут». Он добавил, что не видит ни одной машины этой марки «из окна своего дома в Смоленске».





«Думаю, что Силуанов это как-то не подумав сказал, потому что все правительство ездит на Genesis либо на нашей разработке, на которой президент ездит. Силуанов должен показать всем пример и по крайней мере пару месяцев плотно поездить на «Ладе». Если он это сделает, то все чиновники обязательно пересядут», — сказал депутат Госдумы порталу «Инфо 24» .





Если министр финансов и все российское правительство будут ездить на «Ладах», но «не показушно, а на самом деле», то никто из россиян не будет выбирать другие авто, считает парламентарий. Он предположил, что «с учетом дефицита чипов, трудностей поставок деталей будут расти цены на машины». «В итоге если и дальше будет такая тенденция, все придет к тому, что действительно все пересядут на «Лады», — допустил Леонов.





Глава Минфина Антон Силуанов 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил мнение, что российские чиновники могли бы пересесть с зарубежных автомобилей на отечественные «Лады». Властям нужно обеспечить спрос на российские машины, заявил министр. Предложение Силуанова поддержал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.