В Крыму задержали личного охранника Ленура Ислямова, устроившего блокаду полуострова в 2015 году

ФСБ задержала в Крыму 31-летнего гражданина Украины по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Задержанный — личный охранник организатора блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова.





«Установлено, что задержанный, находясь в составе НВФ на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ленура Ислямова», — приводит слова пресс-службы Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ТАСС.





Экономическая блокада Крыма со стороны Украины была введена на полуострове 20 сентября 2015 года. Незадолго до этого, 8 сентября, Ислямов вместе с депутатом Украины Мустафой Джемилевым и председателем меджлиса крымско-татарского народа Рефатом Чубаровым представили документ «Требования участников гражданской блокады Крыма к властям Российской Федерации».





Организаторы хотели освобождения украинских и крымско-татарских активистов, задержанных российскими властями, а также прекращения преследования крымских татар, создания свободных условий работы для украинских СМИ. Кроме того, инициаторы акции требовали снять запрет на въезд в Крым для лидеров крымско-татарского народа — Джемилева и Чубарова.





Целью блокады было прекращение поставок продовольствия на полуостров. 28 сентября крымско-татарские и украинские активисты перекрыли железнодорожную ветку, по которой поставлялось сырье для крупного предприятия в Крыму, а в ноябре были закрыты поставки электроэнергии на полуостров с континентальной Украины.