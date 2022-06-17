Новости
Новости
St
В Крыму задержали личного охранника Ленура Ислямова, устроившего блокаду полуострова в 2015 году
Гражданин Украины подозревается в участии в деятельности незаконного нацбатальона undefined
Новости

В Крыму задержали личного охранника Ленура Ислямова, устроившего блокаду полуострова в 2015 году

Гражданин Украины подозревается в участии в деятельности незаконного нацбатальона

ФСБ задержала в Крыму 31-летнего гражданина Украины по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Задержанный — личный охранник организатора блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова.


«Установлено, что задержанный, находясь в составе НВФ на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ленура Ислямова», — приводит слова пресс-службы Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ТАСС.


Экономическая блокада Крыма со стороны Украины была введена на полуострове 20 сентября 2015 года. Незадолго до этого, 8 сентября, Ислямов вместе с депутатом Украины Мустафой Джемилевым и председателем меджлиса крымско-татарского народа Рефатом Чубаровым представили документ «Требования участников гражданской блокады Крыма к властям Российской Федерации».


Организаторы хотели освобождения украинских и крымско-татарских активистов, задержанных российскими властями, а также прекращения преследования крымских татар, создания свободных условий работы для украинских СМИ. Кроме того, инициаторы акции требовали снять запрет на въезд в Крым для лидеров крымско-татарского народа — Джемилева и Чубарова.


Целью блокады было прекращение поставок продовольствия на полуостров. 28 сентября крымско-татарские и украинские активисты перекрыли железнодорожную ветку, по которой поставлялось сырье для крупного предприятия в Крыму, а в ноябре были закрыты поставки электроэнергии на полуостров с континентальной Украины.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#крым #украина #боевики #блокада
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»