В Белгородской области потерпел крушение военный самолет

В Корочанском районе Белгородской области у села Новая Слободка потерпел крушение самолет Су-25, видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП31». Позже стало известно, что предположительная причина аварии — техническая неисправность.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», — сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Спасатели эвакуировали летчика на аэродром. Су-25 выполнял плановый учебно-тренировочный полет, указывается в заявлении.
24 февраля Ан-26 Воздушно-космических сил России потерпел крушение в Воронежской области. Весь экипаж погиб, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ одного из технических узлов самолета.