Новости
Новости
St
Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве
Ранее в компании объясняли, что арест банковского счета сделал невозможной работу предприятия undefined
Новости

Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве

Ранее в компании объясняли, что арест банковского счета сделал невозможной работу предприятия

Российская «дочка» Google (ООО «Гугл») подала в в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Еще в мае компания рассказывала о таких планах. В пресс-службе пояснили, что арест банковского счета сделал невозможной работу компании.


В картотеке дел Арбитражного суда Москвы говорится, что ООО «Гугл» подало заявление о признании должника банкротом 16 июня.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

18 мая российская «дочка» Google предупредила, что собирается обратиться с заявлением о банкротстве. В компании говорили, что с 22 марта «предвидят собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств» из-за ареста банковского счета.


Арест счета сделал невозможным работу российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, а также выполнение других финансовых обязательств, пояснили в ООО «Гугл».


В мае американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Google вывезла основную часть работников из РФ. По информации источников издания, большая часть сотрудников переехала в Дубай, где находится большой офис компании.


В прошлом году суд в Москве обязал ООО «Гугл» выплатить оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей по искам Роскомнадзора за повторное неудаление запрещенной информации. Компания должна была выплатить его до 19 марта, но не сделала этого. После этого приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа с российской «дочки» Google.

Роскомнадзор потребовал от Google исключить из своих сервисов угрозы россиянам

Регулятору удалось выявить в работе сервиса Google Translate нарушение экстремистского характера 11 апреля 2022
Dailystorm - Роскомнадзор потребовал от Google исключить из своих сервисов угрозы россиянам
#банкротство #суд #google
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»