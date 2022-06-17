Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве

18 мая российская «дочка» Google предупредила, что собирается обратиться с заявлением о банкротстве. В компании говорили, что с 22 марта «предвидят собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств» из-за ареста банковского счета.





Арест счета сделал невозможным работу российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, а также выполнение других финансовых обязательств, пояснили в ООО «Гугл».





В мае американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Google вывезла основную часть работников из РФ. По информации источников издания, большая часть сотрудников переехала в Дубай, где находится большой офис компании.





В прошлом году суд в Москве обязал ООО «Гугл» выплатить оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей по искам Роскомнадзора за повторное неудаление запрещенной информации. Компания должна была выплатить его до 19 марта, но не сделала этого. После этого приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа с российской «дочки» Google.