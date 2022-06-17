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Греф предсказал возвращение экономики России к уровню 2021 года за 10 лет
Такая обстановка сложится, если не принимать никаких мер, подчеркнул он undefined
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Греф предсказал возвращение экономики России к уровню 2021 года за 10 лет

Такая обстановка сложится, если не принимать никаких мер, подчеркнул он

Глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что экономика России вернется к уровню 2021 года примерно через 10 лет, в том случае, если ничего не предпринимать. При этом он подчеркнул, что была продемонстрирована «совершенно необыкновенная гибкость» в ответ на санкции Запада. 


«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», — цитирует Грефа ТАСС.


Он также заявил об ускоренных темпах перестройки экономики и «подстройке» ее под текущую ситуацию. 


«Это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», — сказал Греф.


Также он назвал экспорт ядом для экономики России из-за укрепления рубля. Греф подчеркнул, что импорт, напротив, «становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства».


Глава Сбербанка подчеркнул, что согласно его ожиданиям, экономический рост в России возобновится с 2024 года. Он также заверил, что в 2022 году банк не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам физических лиц. 


Отношения между Россией и Западом обострились после начала спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года. Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие государства ввели против Москвы санкции: ограничили торговлю с РФ, закрыли небо для российских самолетов.

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#герман греф #сбербанк #санкции против россии #экономика
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