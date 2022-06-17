Греф предсказал возвращение экономики России к уровню 2021 года за 10 лет

Глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что экономика России вернется к уровню 2021 года примерно через 10 лет, в том случае, если ничего не предпринимать. При этом он подчеркнул, что была продемонстрирована «совершенно необыкновенная гибкость» в ответ на санкции Запада.





«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», — цитирует Грефа ТАСС.





Он также заявил об ускоренных темпах перестройки экономики и «подстройке» ее под текущую ситуацию.





«Это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», — сказал Греф.





Также он назвал экспорт ядом для экономики России из-за укрепления рубля. Греф подчеркнул, что импорт, напротив, «становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства».





Глава Сбербанка подчеркнул, что согласно его ожиданиям, экономический рост в России возобновится с 2024 года. Он также заверил, что в 2022 году банк не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам физических лиц.





Отношения между Россией и Западом обострились после начала спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года. Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие государства ввели против Москвы санкции: ограничили торговлю с РФ, закрыли небо для российских самолетов.