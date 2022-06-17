Die Welt: Шольц, Макрон и Драги приезжали в Киев убедить Зеленского возобновить переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев попросили украинского лидера Владимира Зеленского возобновить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. Издание утверждает, что взамен Макрон, Шольц и Драги пообещали наделить Украину статусом кандидата в члены Евросоюза.
В своем материале издание поясняет, что ущерб, который Франция, Германия и Италия несут из-за ситуации со спецоперацией РФ на Украине, становится все больше и его «труднее компенсировать». «Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня», — говорится в статье.
По информации немецкой газеты, каждый из лидеров стран Евросоюза в ходе визита в украинскую столицу преследовали собственные запросы. В частности, Макрона, ставшего «прагматиком» за последние недели, больше всего интересовало окончание кризиса на Украине, а не целостность страны.
Что касается Драги, то, как пишет издание, для итальянского лидера чрезвычайно важно, как и для Макрона, скорейшее окончание кризиса. Отмечается, что ситуация на Апеннинах «становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена стабильность страны».
Обозреватель итальянской газеты La Stampa Лучио Караччоло считает, что несмотря на призывы к быстрому дипломатическому решению украинского кризиса, Драги, Шольц и Макрон не смогут добиться от Киева желаемого результата. «Итальянский, французский и немецкий лидеры опасаются, что затягивание конфликта может поставить под вопрос хрупкое экономическое, социальное и политическое равновесие в их странах. Зеленскому предложат согласиться на переговоры о прекращении огня (номинально мирные), пока не стало слишком поздно. Для него и особенно для нас», — пишет журналист La Stampa.
Он выразил мнение, что реальной переговорной властью для окончания кризиса на Украине, вызывающего «головную боль» у Европы, обладают лишь Россия и США, строго конфиденциальный диалог которых может завершить конфликт Москвы и Киева.
16 июня Зеленский встретился в Киеве с лидерами европейских стран. Помимо представителей Германии, Франции и Италии, в украинскую столицу с визитом также прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис. На пресс-конференции по итогам переговоров Макрон отметил, что Франция и Германия не намерены вести переговоры с РФ об уступках со стороны Украины. По словам Макрона, Киеву самому надо установить модальность диалога с Москвой. Последняя очная встреча делегаций России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого переговоры застопорились.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной. Политик полагает, что визит европейских политиков «не приблизит Украину к миру». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также прокомментировал встречу лидеров стран ЕС. Песков считает, что западным лидерам нужно подвигнуть Зеленского «посмотреть на реальное положение дел». Он также добавил, что поставки оружия Украине абсолютно бесполезны.
С начала спецоперации РФ Украину посетили многие западные лидеры. 11 июня с визитом в Киеве находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. До этого она посещала Украину 8 апреля. В конце мая с визитом на Украине также находилась премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая посетила города Ирпень и Буча в Киевской области.