Die Welt: Шольц, Макрон и Драги приезжали в Киев убедить Зеленского возобновить переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев попросили украинского лидера Владимира Зеленского возобновить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. Издание утверждает, что взамен Макрон, Шольц и Драги пообещали наделить Украину статусом кандидата в члены Евросоюза.





В своем материале издание поясняет, что ущерб, который Франция, Германия и Италия несут из-за ситуации со спецоперацией РФ на Украине, становится все больше и его «труднее компенсировать». «Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня», — говорится в статье.





По информации немецкой газеты, каждый из лидеров стран Евросоюза в ходе визита в украинскую столицу преследовали собственные запросы. В частности, Макрона, ставшего «прагматиком» за последние недели, больше всего интересовало окончание кризиса на Украине, а не целостность страны.





Что касается Драги, то, как пишет издание, для итальянского лидера чрезвычайно важно, как и для Макрона, скорейшее окончание кризиса. Отмечается, что ситуация на Апеннинах «становится все более неприятной: если производительность экономики из-за конфликта не восстановится, на карту будет поставлена ​​стабильность страны».