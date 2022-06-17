В Минцифры объяснили перенос выдачи цифровых паспортов наличием «более серьезных проблем»

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил заморозку проекта выдачи цифровых паспортов. Шадаев объяснил такое решение наличием «более серьезных насущных проблем». Однако ведомство намерено в будущем вернуться к данному вопросу.
«Мы пока отложили этот вопрос [о выдачe цифровых паспортов] в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — заявил Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Цитату приводит РИА Новости.
О заморозке проекта ранее писал Forbes. Издание называло причиной этому цену цифрового паспорта: он должен был стоить тысячу рублей, а бумажный обходится в 300 рублей. Отмечалось, что подобная разница в цене вызвала бы широкий общественный резонанс. Издание утверждало, что технически проект был готов, но в кабмине не согласовали его запуск.
Еще одной причиной назывался дефицит материалов для электронных носителей. «В России не хватает чипов даже для выпуска банковских карт», — говорил источник Forbes.
При этом замдиректора по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил Forbes: плановые сроки проекта оказались сдвинуты. По мнению Емельянова, реализация такого проекта требует больше времени, поскольку речь идет о персональных данных.
Цифровой паспорт — аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. Ожидалось, что их станут выдавать с 2023 года в трех регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане. При этом пользоваться цифровым документом можно будет по всей РФ, а получать — в добровольном порядке. Также проект предусматривал, что по желанию в память нового паспорта можно заносить другую информацию: ИНН, СНИЛС либо номер водительского удостоверения.
Бумажный паспорт предлагалось заменить на смарт-карту и на мобильный цифровой ID. В МВД заявляли, что вначале российские власти намеревались выдать не менее 100 тысяч цифровых удостоверений личности.
В ведомстве указывали, что новый паспорт обеспечит всех граждан «квалифицированной электронной подписью». При потере его можно заблокировать. Отмечалось, что у документа будет более высокая степень защищенности, износостойкости и практичности по сравнению с бумажным.
В июле 2019 года в правительстве продемонстрировали, как будет выглядеть электронный паспорт. В кабмине заявили, что подделать такой паспорт намного дороже, чем бумажный аналог, а его безопасность станет «на порядок выше».