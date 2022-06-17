Новости
Новости
St
В Минцифры объяснили перенос выдачи цифровых паспортов наличием «более серьезных проблем»
Ведомство планирует впоследствии вернуться к этому проекту undefined
Новости

В Минцифры объяснили перенос выдачи цифровых паспортов наличием «более серьезных проблем»

Ведомство планирует впоследствии вернуться к этому проекту

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил заморозку проекта выдачи цифровых паспортов. Шадаев объяснил такое решение наличием «более серьезных насущных проблем». Однако ведомство намерено в будущем вернуться к данному вопросу.


«Мы пока отложили этот вопрос [о выдачe цифровых паспортов] в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — заявил Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Цитату приводит РИА Новости.


О заморозке проекта ранее писал Forbes. Издание называло причиной этому цену цифрового паспорта: он должен был стоить тысячу рублей, а бумажный обходится в 300 рублей. Отмечалось, что подобная разница в цене вызвала бы широкий общественный резонанс. Издание утверждало, что технически проект был готов, но в кабмине не согласовали его запуск.


Еще одной причиной назывался дефицит материалов для электронных носителей. «В России не хватает чипов даже для выпуска банковских карт», — говорил источник Forbes.


При этом замдиректора по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил Forbes: плановые сроки проекта оказались сдвинуты. По мнению Емельянова, реализация такого проекта требует больше времени, поскольку речь идет о персональных данных.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В МВД заявили, что готовы к введению электронных паспортов на территории России

В ведомстве ожидают ответа по этому вопросу из Минцифры 29 сентября 2021
Dailystorm - В МВД заявили, что готовы к введению электронных паспортов на территории России

Цифровой паспорт — аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. Ожидалось, что их станут выдавать с 2023 года в трех регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане. При этом пользоваться цифровым документом можно будет по всей РФ, а получать — в добровольном порядке. Также проект предусматривал, что по желанию в память нового паспорта можно заносить другую информацию: ИНН, СНИЛС либо номер водительского удостоверения.


Бумажный паспорт предлагалось заменить на смарт-карту и на мобильный цифровой ID. В МВД заявляли, что вначале российские власти намеревались выдать не менее 100 тысяч цифровых удостоверений личности.


В ведомстве указывали, что новый паспорт обеспечит всех граждан «квалифицированной электронной подписью». При потере его можно заблокировать. Отмечалось, что у документа будет более высокая степень защищенности, износостойкости и практичности по сравнению с бумажным.


В июле 2019 года в правительстве продемонстрировали, как будет выглядеть электронный паспорт. В кабмине заявили, что подделать такой паспорт намного дороже, чем бумажный аналог, а его безопасность станет «на порядок выше».

#шадаев #минцифры #электронный паспорт #цифровизация
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»