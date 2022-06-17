В Курской области из минометов обстреляли село у границы с Украиной

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. По его словам, атака была совершена около пяти часов утра. По предварительной информации, пострадавших нет.





«Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений», — написал Старовойт в Telegram-канале.





Он отметил, что ситуация находится под полным контролем российских пограничников и военных.





С начала спецоперации главы российских регионов, расположенных на границе, регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины.





В ряде областей введен желтый уровень террористической опасности, при котором жители должны иметь при себе документы, а силовики несут службу в усиленном режиме.