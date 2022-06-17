Медведев рассказал о своих первых «Жигулях» и согласился с предложением пересаживать чиновников на «Лады»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что свою первую машину марки «Лада-2107» белого цвета купил в 1995 году за пять тысяч долларов. После избрания президентом России в 2008 году Медведев выкупил бывший свой автомобиль в три раза дороже, пояснил он и согласился с главой Минфина Антоном Силуановым, что чиновников следует пересадить на отечественные машины.





«Мораль: всем чиновникам – только «Лады», — написал Медведев в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию смеющимся смайлом.





Замглавы Совбеза отметил, что купленную в 1995 году машину «потом продал раза в три дешевле», но после избрания президентом России, летом 2008-го, ему поступило необычное предложение — выкупить обратно «вдрызг убитую машину» уже за 15 тысяч долларов.





«Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца», — указал Медведев.





16 июня глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что на данный момент компания не рассматривает возможность возобновления производства автомобилей под брендом «Жигули», будет использоваться бренд «Лада».





В тот же день президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности назвал сохранение занятости на предприятиях наиболее важной задачей властей.





Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов на ПМЭФ выразил мнение, что российские чиновники могли бы пересесть с зарубежных автомобилей на отечественные «Лады».