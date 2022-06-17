В России изменят процедуру получения водительских прав

Заместитель начальника ГИБДД России Олег Понарьин сообщил, что в стране готовятся изменения в процедуре получения водительских прав. «Подвижки» с формированием документа следует ожидать уже в этом году, подчеркнул Понарьин на Петербургском международном экономическом форуме в беседе с РИА Новости.





«Ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится. <...> Я думаю, что в этом году подвижки должны быть», — сказал Понарьин агентству.





В начале января 2022 года стало известно, что МВД намерено изменить билеты теоретического экзамена на водительские права, чтобы более эффективно формировать у будущих водителей навыки поведения на дороге.





Цели изменений в экзамене — борьба с заучиванием учебного материала и, в конечном итоге, снижение аварийности по вине водителей со стажем менее двух лет.