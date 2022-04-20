Суд в Лондоне приказал экстрадировать в США основателя WikiLeaks Ассанжа, ему грозит 175 лет колонии

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы. Об этом сообщает судебная инстанция.





Решение об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты должна будет принять глава МВД Великобритании Прити Патель. Если министр решит доставить журналиста на американскую территорию, защита сможет обжаловать это решение в Высоком суде Лондона.





Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. Через четыре года журналист опубликовал секретную информацию Госдепартамента и Министерства обороны США о действиях во время военных кампаний в Афганистане и Ираке. В частности, благодаря WikiLeaks стало известно о многочисленных убийствах мирных жителей в этих странах.





Также в 2010 году в Швеции началось расследование по заявлению двух женщин, которые обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах. Несмотря на предписание суда в Стокгольме не покидать страну, Ассанж уехал в Лондон. В феврале 2011 года британский суд приказал выдать Ассанжа Швеции, летом 2012-го апелляция отклонила жалобу адвокатов журналиста. После этого Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где пробыл до апреля 2019 года. К августу 2020 года Швеция прекратила расследование по делу о сексуальном насилии.