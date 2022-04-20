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Хинштейн рассказал, что связался с мэрией Москвы из-за «антироссийской позиции» актрисы Юлии Ауг
Депутат Госдумы выступил против предоставления роли артистке в «ведущем столичном государственном театре» undefined
Новости

Хинштейн рассказал, что связался с мэрией Москвы из-за «антироссийской позиции» актрисы Юлии Ауг

Депутат Госдумы выступил против предоставления роли артистке в «ведущем столичном государственном театре»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Департамент культуры Москвы разобраться после появления на сцене Электротеатра «Станиславский» актрисы Юлии Ауг. По словам парламентария, артистка известна своей антироссийской позицией, поэтому предоставлять ей роль в ведущем столичном государственном театре «мягко говоря, странно».


«Юлия Ауг известна своей антироссийской позицией. Она не только осудила СВО [специальную военную операцию], заявив, что «граждане России не поддерживают войну и президента», но даже поставила в Нарве спектакль «*** войне! Украина. Письма с фронта»,написал Хинштейн в своем Telegram-канале.


Ранее, по словам депутата, актриса выступала против присоединения Крыма и заявляла, что в России строится тоталитарное государство. В 2020 году она снялась в ролике, где играла домохозяйку, которая утюгом прижгла изображение президента России Владимира Путина, написал Хинштейн.


«Да, свободу мнений и свободу творчества никто не отменял. Но предоставлять такому человеку сцену одного из ведущих столичных государственных театров — выглядит, мягко говоря, странно», — считает парламентарий.


Александр Хинштейн рассказал, что связался с руководителем Департамента культуры Москвы Александром Кибовским, в чьем ведении находится Электротеатр «Станиславский». Кибовский «пообещал разобраться», заявил депутат.


30 марта стало известно, что российская актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник» по собственному желанию. Ранее Хаматова сообщила, что покинула Россию из-за начала военной операции на Украине. Сейчас актриса находится в Латвии.

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Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию

Российская актриса из-за военной операции на Украине уехала в Латвию 30 марта 2022
Dailystorm - Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию
#культура #театр #хинштейн #актеры #военная операция #госдума
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