В техникуме в Чувашии учат рыть окопы, похожие на могилы

«ОЗК (общевойсковые защитные комплекты. — Примеч. Daily Storm), противогазы, полосу препятствий проходили. Сборка и разборка автоматов [была]. На этом все», — рассказал бывший студент.





СМИ обратили внимание, что вырытые окопы похожи на могилы. Как пояснил изданию «Подъем» преподаватель ОБЖ в техникуме Владислав Матузас, с событиями на Украине рытье окопов никак не связано. По его словам, такая подготовка — «не разовый момент», а тем, кто принял окопы за могилы, следует «открыть учебник инженерных войск».





«Каждый человек вправе рассуждать, как он хочет, но чтобы быть докой в этом отношении, нужно просто открыть учебник инженерных войск, там все четко написано: размеры, глубина, ширина, длина, как оборудуется окоп», — сказал педагог.