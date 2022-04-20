В техникуме в Чувашии учат рыть окопы, похожие на могилы

В Сети распространяются кадры из Новочебоксарского политехнического техникума в Чувашии, на которых студенты роют окопы. Как сообщила администрация учебного заведения в соцсетях, рытье окопов поможет «будущим военнослужащим качественно и грамотно выполнять свои обязанности в соответствии с должностным предназначением в любой обстановке» (позже пост во «ВКонтакте» был удален). Бывший студент техникума Кирилл рассказал Daily Storm, что в прошлом году рытья окопов в программе военной подготовки не было.
«ОЗК (общевойсковые защитные комплекты. — Примеч. Daily Storm), противогазы, полосу препятствий проходили. Сборка и разборка автоматов [была]. На этом все», — рассказал бывший студент.
СМИ обратили внимание, что вырытые окопы похожи на могилы. Как пояснил изданию «Подъем» преподаватель ОБЖ в техникуме Владислав Матузас, с событиями на Украине рытье окопов никак не связано. По его словам, такая подготовка — «не разовый момент», а тем, кто принял окопы за могилы, следует «открыть учебник инженерных войск».
«Каждый человек вправе рассуждать, как он хочет, но чтобы быть докой в этом отношении, нужно просто открыть учебник инженерных войск, там все четко написано: размеры, глубина, ширина, длина, как оборудуется окоп», — сказал педагог.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2022 года в российских школах в начале учебной недели будет исполняться гимн страны. Церемония будет сопровождаться поднятием государственного флага. Как заявлял в апреле министр просвещения Сергей Кравцов, это поспособствует формированию патриотизма у молодого поколения.