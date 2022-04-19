Новости
Новости
St
С 1 сентября в российских школах будут исполнять гимн России
В начале учебной недели также будет подниматься государственный флаг undefined
Новости

С 1 сентября в российских школах будут исполнять гимн России

В начале учебной недели также будет подниматься государственный флаг

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2022 года в российских школах будет введена практика исполнения гимна в начале учебной недели. Он подчеркнул, что событие будет сопровождаться поднятием государственного флага Российской Федерации.


«Уже с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и поднятие государственного флага», — сказал Кравцов на форуме «Сила — в правде!».


Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие образования». Это позволит обеспечить все школы страны государственной символикой.


Министр просвещения подчеркивал, что подъем российского флага стал традиционной практикой во многих школах страны. Он уверен, что это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у молодого поколения в России.


24 марта помощник президента России Владимир Мединский призвал ввести в российских школах практику молитв во славу РФ и ее символов. Он предложил перенять подобную практику у США, где во всех частных и государственных школах на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Соединенных Штатов.


Предложение Мединского раскритиковал протоиерей Владимир Вигилянский. В разговоре с Daily Storm он сообщил, что верующим людям не стоит указывать, что именно они должны воспевать в молитвах.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#школа #гимн #рф #кравцов #минпросвещения #флаг #школьники
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»