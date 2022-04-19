С 1 сентября в российских школах будут исполнять гимн России

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2022 года в российских школах будет введена практика исполнения гимна в начале учебной недели. Он подчеркнул, что событие будет сопровождаться поднятием государственного флага Российской Федерации.





«Уже с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и поднятие государственного флага», — сказал Кравцов на форуме «Сила — в правде!».





Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие образования». Это позволит обеспечить все школы страны государственной символикой.





Министр просвещения подчеркивал, что подъем российского флага стал традиционной практикой во многих школах страны. Он уверен, что это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у молодого поколения в России.





24 марта помощник президента России Владимир Мединский призвал ввести в российских школах практику молитв во славу РФ и ее символов. Он предложил перенять подобную практику у США, где во всех частных и государственных школах на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Соединенных Штатов.





Предложение Мединского раскритиковал протоиерей Владимир Вигилянский. В разговоре с Daily Storm он сообщил, что верующим людям не стоит указывать, что именно они должны воспевать в молитвах.