Производитель «Пемолюкса», Vernel и клея «Момент» прекращает бизнес в России

Немецкая химико-промышленная компания Henkel объявила о прекращении своего бизнеса в России. Фирма производит в стране чистящие средства, косметику, средства личной гигиены, клеи, герметики и представлена такими брендами, как «Пемолюкс», Vernel, Persil, Bref, Losk и другие.





«В свете последнего развития военной операции на Украине Henkel решила отказаться от бизнеса в России», — говорится в пресс-релизе на сайте компании.





В компании сообщили, что на данный момент «идет подготовка к процессу реализации» этого решения: «Henkel будет тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей, для того чтобы обеспечить упорядоченный процесс».





Немецкий производитель также сообщил, что 2500 сотрудников Henkel в России по-прежнему будут трудоустроены и продолжат получать зарплату. О том, как уход из РФ повлияет на финансовую ситуацию в компании, пока неизвестно.



