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Производитель «Пемолюкса», Vernel и клея «Момент» прекращает бизнес в России
Немецкая компания Henkel представлена в РФ также такими брендами, как Persil, Bref, Losk, Somat, «Пемос» undefined
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Производитель «Пемолюкса», Vernel и клея «Момент» прекращает бизнес в России

Немецкая компания Henkel представлена в РФ также такими брендами, как Persil, Bref, Losk, Somat, «Пемос»

Немецкая химико-промышленная компания Henkel объявила о прекращении своего бизнеса в России. Фирма производит в стране чистящие средства, косметику, средства личной гигиены, клеи, герметики и представлена такими брендами, как «Пемолюкс», Vernel, Persil, Bref, Losk и другие.


«В свете последнего развития военной операции на Украине Henkel решила отказаться от бизнеса в России»,говорится в пресс-релизе на сайте компании.


В компании сообщили, что на данный момент «идет подготовка к процессу реализации» этого решения: «Henkel будет тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей, для того чтобы обеспечить упорядоченный процесс».


Немецкий производитель также сообщил, что 2500 сотрудников Henkel в России по-прежнему будут трудоустроены и продолжат получать зарплату. О том, как уход из РФ повлияет на финансовую ситуацию в компании, пока неизвестно.


13 апреля британская компания Reckitt Benckiser сообщила о намерении передать российский бизнес третьей стороне или местным сотрудникам. Она является производителем лекарств, презервативов, косметики, бытовой химии и товаров для дома. Фирма владеет брендами Cillit Bang, Vanish, Nurofen, Strepsils, Durex, Veet и Calgon.

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#предприниматели #санкции #военная операция #украина #производство
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