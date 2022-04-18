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«Союзмультфильм»: После приостановки вещания Nickelodeon у российской анимации будет больше зрителей
В киностудии рассказали о планах создать «множество популярных мультсериалов» Фото: Global Look Press / Антон Белитский
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«Союзмультфильм»: После приостановки вещания Nickelodeon у российской анимации будет больше зрителей

В киностудии рассказали о планах создать «множество популярных мультсериалов»

Фото: Global Look Press / Антон Белитский

Киностудия Paramount с 20 апреля приостановит вещание своих телеканалов на территории России. Речь идет о Paramount Comedy, Paramount Channel, MTV Россия и детском канале Nickelodeon. В киностудии «Союзмультфильм» считают, что после приостановки вещания Nickelodeon у российской анимации будет больше зрителей. В «Союзмультфильме» отметили важность сохранения конкуренции среди каналов и студий, а также рассказали о планах создать «множество популярных мультсериалов».


«Речь на данный момент идет о приостановке вещания, и мы думаем, говорить об окончательном уходе Nickelodeon пока рано. Плюс есть разные другие способы дистрибуции оригинального контента, производимого компанией (например, видеосервисы), что позволит поклонникам ее проектов продолжать смотреть полюбившиеся сериалы», — сообщили Daily Storm в пресс-службе «Союзмультфильма».


Сейчас сложно сказать, как будет выглядеть рынок контента в ближайшие годы, считают в киностудии. «Совершенно точно его ландшафт существенно изменится», — отметили в компании.


«Мы думаем, российский контент объективно станут смотреть больше: зрительский запрос на отечественную анимацию стабильно рос в последние годы, что побудило телеканалы и видеосервисы инвестировать в контент, а «Союзмультфильм» — приобрести собственный телеканал», — рассказали в киностудии.


В «Союзмультфильме» отметили, что канал Nickelodeon известен производством контента для более взрослой, подростковой аудитории. Эта ниша была интересна российской компании в последние годы, пока она не освоена отечественными студиями.


У «Союзмультфильма» есть два проекта для подростков — мультсериалы «Приключения Пети и Волка» и «Крутиксы». «Студия планирует и дальше осваивать создание проектов для этой целевой аудитории, и, при наличии соответствующих инструментов поддержки, уверена, мы сможем создать множество популярных мультсериалов», — заявили в пресс-службе.


В то же время в российской компании отметили: важно сохранить конкуренцию среди студий и телеканалов, потому что это обогащает рынок и способствует повышению качества контента. «В этом смысле, присутствие телеканалов, в том числе и зарубежных — необходимый фактор», — убеждены в «Союзмультфильме».


Ранее о прекращении деятельности в России сообщили компания Discovery, которой принадлежит 15 развлекательных телеканалов, стриминговая платформа Netflix, телеканалы CNN, CBS News, ABC News и некоторые другие.

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#союзмультфильм #анимация #мультфильмы
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