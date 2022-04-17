«Союзмультфильм» опроверг блокировку мультика «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года, где есть сцена с фашистским кораблем Z-29

Представитель творческого объединения уточнила, что «Сокровища затонувших кораблей» по-прежнему можно увидеть на российских площадках Okko, «Кинопоиск», Premier. Классические проекты студии размещены на этих площадках с 2020 года, уточнили в пресс-службе.





На официальный канал «Союзмультфильма» на YouTube подписано 2,3 миллиона человек, на неофициальный «Мультики студии Союзмультфильм» — более 3,5 миллиона. Оба канала имеют верифицированный статус, при этом на первом видео публикуются каждые два дня, на втором последняя публикация датируется 2019 годом.