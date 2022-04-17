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В Одинцове пенсионер застрелил спасателя, пытавшегося вскрыть дверь его квартиры и запустить полицейских
В Сети публикуют кадры происшествия undefined
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В Одинцове пенсионер застрелил спасателя, пытавшегося вскрыть дверь его квартиры и запустить полицейских

В Сети публикуют кадры происшествия

В подмосковном Одинцове пенсионер устроил стрельбу. Как сообщает Telegram-канал «112», 79-летний мужчина затащил к себе в квартиру стропы альпиниста, который мыл окна. Из-за этого альпинист не смог подняться наверх и стал просить о помощи. На место прибыл участковый, который попытался уговорить пенсионера отпустить альпиниста. Когда это не помогло, на место прибыли спасатели — одного из них мужчина убил из ружья. В Сети публикуют кадры с места происшествия. 

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Пенсионера задержали, сообщает управление МВД по Московской области. В соцсетях появились кадры, как стрелка выводят из многоэтажки и садят в скорую помощь. «112» сообщает, что перед задержанием мужчина успел ранить себя в ногу. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, погибший спасатель работал не в МЧС, а в Мособлпожспасе. «112» уточняет, что убитому спасателю было 38 лет, его звали Станислав Черкесов. Стрелка же зовут Юрий Иванов.


По словам источника ТАСС, пенсионер состоит на учете у психиатра, у него не было официально зарегистрированного оружия. Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства, сообщила агентству представитель подмосковного управления ведомства Ольга Врадий. 


28 марта 19-летняя девушка открыла стрельбу в детском саду в Красноярске. Перед этим она убила своего отца. Когда ее задержали, на допросе она рассказала, что пришла в детсад, чтобы убить мальчиков. Остановить девушку удалось воспитательницам, позже их наградил губернатор Александр Усс. 

Красноярский суд арестовал девушку, напавшую на детский сад с ружьем

Также она подозревается в убийстве 30 марта 2022
Dailystorm - Красноярский суд арестовал девушку, напавшую на детский сад с ружьем
#подмосковье #происшествие #убийство #пенсионеры
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