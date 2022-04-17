В Одинцове пенсионер застрелил спасателя, пытавшегося вскрыть дверь его квартиры и запустить полицейских

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, погибший спасатель работал не в МЧС, а в Мособлпожспасе. «112» уточняет, что убитому спасателю было 38 лет, его звали Станислав Черкесов. Стрелка же зовут Юрий Иванов.





По словам источника ТАСС, пенсионер состоит на учете у психиатра, у него не было официально зарегистрированного оружия. Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства, сообщила агентству представитель подмосковного управления ведомства Ольга Врадий.





28 марта 19-летняя девушка открыла стрельбу в детском саду в Красноярске. Перед этим она убила своего отца. Когда ее задержали, на допросе она рассказала, что пришла в детсад, чтобы убить мальчиков. Остановить девушку удалось воспитательницам, позже их наградил губернатор Александр Усс.