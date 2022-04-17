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Песков рассказал, как Путин в 2016 году дал второй шанс инженерам на Восточном, не сумевшим запустить ракету «Союз»
Запуск должен был состояться 27 апреля, но его перенесли на день, и в итоге состоялся успешный старт undefined
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Песков рассказал, как Путин в 2016 году дал второй шанс инженерам на Восточном, не сумевшим запустить ракету «Союз»

Запуск должен был состояться 27 апреля, но его перенесли на день, и в итоге состоялся успешный старт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности первого запуска ракеты с космодрома Восточный в 2016 году. Он напомнил, что 27 апреля «Союз-2.1а» не удалось запустить с первой попытки, и старт пришлось перенести на сутки. По словам Пескова, помощники советовали Путину следовать рабочему графику и уехать с Восточного, но глава государства вечером заслушал доклады специалистов «Роскосмоса» и решил остаться в Амурской области.  


«Президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы «Роскосмоса». Это, наверное, самый совершенный процесс, который я видел в своей жизни. Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что [повторный] пуск будет удачным», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он пояснил, что запуск ракеты 27 апреля 2016 года не состоялся не из-за поломки, а из-за того, что «просто датчик барахлил».


Путин подписал указ о создании Восточного в ноябре 2007 года, в июле 2012 начались строительные работы. Изначально первый пуск ракеты должен был состояться в декабре 2015 года, но его перенесли на 27 апреля 2016 года. Старт «Союза-2.1а» отложили за 1,5 минуты до запуска, президент раскритиковал тогдашнего вице-премьера Дмитрия Рогозина и главу «Роскосмоса» Игоря Комарова. 28 апреля ракета успешно стартовала.


Глава государства несколько раз посещал строящийся Восточный. Последний визит Путина на космодром состоялся 12 апреля — вместе с ним на объекте побывали президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава «Роскосмоса» Рогозин. На Восточном Путин, в частности, объявил о возобновлении лунной программы. 

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#космодром #восточный #путин #песков #кремль
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