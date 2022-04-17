На фермерских ярмарках рассказали о вкусной рыбе с Сахалина и Камчатки

Есть и готовая рыбная продукция: биточки из тресковых пород (в них содержатся треска, минтай, хек). Но продукцию привозят не только с Дальнего Востока привозят — самую качественную копченую рыбу в Москве и области поставляет ИП Коровкин.





Кроме того, на «Московских ярмарках» представлен очень большой ассортимент консервов. Есть буквально все: и первые блюда — щи, харчо, солянка, и вторые — например, каша с осетриной. Еще есть натуральный осетр в томате. Все это производят в Армении.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.



