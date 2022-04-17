На Кубани разбился вертолет Ми-2, один человек погиб

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Мостовском районе Краснодарского края. Воздушное судно обрабатывало сельскохозяйственные угодия. Один человек погиб. Об этом сообщает главное управление МЧС по Кубани. Telegram-канал «112» опубликовал фото с места происшествия.
На месте падения вертолета работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС — к ликвидации последствий происшествия привлечено 17 человек и восемь единиц техники, сообщает региональное управление ведомства. Южная транспортная прокуратура начала проверку.
8 апреля в Ленинградской области рухнул сверхзвуковой истребитель МиГ-31. Оба члена экипажа успели эвакуироваться. По предварительным данным, причиной крушения боевого самолета стала техническая неисправность.