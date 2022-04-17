В КПРФ рассказали о достоинствах самого богатого депутата Госдумы Блоцкого

15 апреля были опубликованы декларации депутатов Госдумы за 2021 год. Больше всех, согласно документам, заработал депутат от КПРФ Владимир Блоцкий, зампред комитета по аграрным вопросам. Пресс-секретарь лидера партии Геннадия Зюганова Александр Ющенко пояснил Daily Storm, что Блоцкий продал бизнес, поэтому зарегистрировал многомиллиардный доход. По словам Ющенко, КПРФ ценит в Блоцком прежде всего профессиональные качества депутата.





«Блоцкий является большим специалистом, в том числе по работе в аграрном комитете, имеет большой опыт работы в рыбной отрасли, поэтому мы относимся к нему в первую очередь как к специалисту», — сказал представитель партии.





Кроме того, указал Ющенко, Блоцкий оказывает поддержку социальным и культурным проектам в Нижегородской области (Блоцкого избрали в 2021 по федеральному списку КПРФ — помимо Нижнего Новгорода, депутат также представляет Кировскую область — прим. Daily Storm). Сам Блоцкий отказался дать оперативный комментарий о своей декларации, Daily Storm направил ему запрос.





Помимо дохода в 3,5 миллиарда рублей, коммунист задекларировал за 2021 год несколько земельных участков и домов, в том числе в Великобритании. Ющенко также заявил, что КПРФ относится к Блоцкому как к профессионалу в аграрных вопросах, а не владельцу недвижимости.





Блоцкий в 2000-е годы возглавлял ООО «Управляющая компания «Флотокеанпродукт», которая занимается оптовой и розничной торговлей пищевыми продуктами, в том числе рыбой и морепродуктами. Также занимал пост исполнительного директора Ассоциации отечественных рыбопромышленников.