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В КПРФ рассказали о достоинствах самого богатого депутата Госдумы Блоцкого
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В КПРФ рассказали о достоинствах самого богатого депутата Госдумы Блоцкого

Парламентарий задекларировал доход в 3,5 миллиарда рублей

Парламентарий задекларировал доход в 3,5 миллиарда рублей undefined
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

15 апреля были опубликованы декларации депутатов Госдумы за 2021 год. Больше всех, согласно документам, заработал депутат от КПРФ Владимир Блоцкий, зампред комитета по аграрным вопросам. Пресс-секретарь лидера партии Геннадия Зюганова Александр Ющенко пояснил Daily Storm, что Блоцкий продал бизнес, поэтому зарегистрировал многомиллиардный доход. По словам Ющенко, КПРФ ценит в Блоцком прежде всего профессиональные качества депутата. 


«Блоцкий является большим специалистом, в том числе по работе в аграрном комитете, имеет большой опыт работы в рыбной отрасли, поэтому мы относимся к нему в первую очередь как к специалисту», — сказал представитель партии. 


Кроме того, указал Ющенко, Блоцкий оказывает поддержку социальным и культурным проектам в Нижегородской области (Блоцкого избрали в 2021 по федеральному списку КПРФ — помимо Нижнего Новгорода, депутат также представляет Кировскую область — прим. Daily Storm). Сам Блоцкий отказался дать оперативный комментарий о своей декларации, Daily Storm направил ему запрос.


Помимо дохода в 3,5 миллиарда рублей, коммунист задекларировал за 2021 год несколько земельных участков и домов, в том числе в Великобритании. Ющенко также заявил, что КПРФ относится к Блоцкому как к профессионалу в аграрных вопросах, а не владельцу недвижимости.


Блоцкий в 2000-е годы возглавлял ООО «Управляющая компания «Флотокеанпродукт», которая занимается оптовой и розничной торговлей пищевыми продуктами, в том числе рыбой и морепродуктами. Также занимал пост исполнительного директора Ассоциации отечественных рыбопромышленников. 

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