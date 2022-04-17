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Российские военные уничтожили завод по производству боеприпасов под Киевом
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Российские военные уничтожили завод по производству боеприпасов под Киевом

Авиация нанесла удары по предприятию в районе города Бровары

Авиация нанесла удары по предприятию в районе города Бровары undefined
Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Российские военные ночью 17 апреля высокоточными авиаударами уничтожили завод по производству боеприпасов в районе города Бровары под Киевом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 


Также, по словам представителя ведомства, 16 апреля российский спецназ освободил заложников, которых удерживали украинские радикалы в турецкой мечети в Мариуполе: «В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполя по обращению президента Турецкой республики [Реджепа Тайипа] Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети». 


По словам Конашенкова, в ходе операции российский спецназ уничтожил 29 боевиков, в том числе иностранных, и вывел заложников в безопасное место. Представитель Минобороны не уточнил, из какой страны были заложники — по его словам, это были граждане одной из стран СНГ. 


Также Конашенков назвал число иностранных наемников, которых привлекла Украина с начала спецоперации, — более 6800 человек из 63 стран. Большая часть наемников прибыла из Польши — чуть больше 1700 бойцов. 1500 наемников приехали из США, Канады и Румынии, по 300 человек из Великобритании и Грузии, почти 200 боевиков прибыли из районов Сирии, подконтрольных Турции, сказал представитель Минобороны. 


На сегодняшний день российские войска уничтожили 1035 иностранных наемников, еще более 900 отказались от участия в боевых действиях и покинули Украину. Из тех наемников, что остались в стране, 400 заблокированы на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». 


Также Конашенков заявил, что, по данным радиоперехвата, власти Украины запретили вести переговоры и сдачу в плен, приказали бойцам батальона «Азов»* расстреливать украинских военных и иностранных наемников, которые хотят сложить оружие. 

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные полностью зачистили городскую территорию Мариуполя от частей Вооруженных сил Украины, бойцов «Азова» и иностранных наемников. На территории «Азовстали» остались не более 2500 военных, сообщало ведомство. 


* Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.

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