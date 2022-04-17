Турция создает авиакомпанию Southwind для перевозки туристов из России, она начнет работать через несколько недель

Власти Турции создают авиакомпанию Southwind, которая будет перевозить туристов из России. Новый перевозчик начнет работу к концу мая. Об этом сообщает информационный портал AirportHaber.





По данным портала, новая авиакомпания будет базироваться в Анталье. На первом этапе в ее авиапарке будут пять лайнеров Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Генеральное управление гражданской авиации Турции уже одобрило создание перевозчика.





О том, что турецкие власти планируют создать новую авиакомпанию, в начале апреля сообщала национальная газета Sabah. Регистрация перевозчика — часть трехэтапной дорожной карты по привлечению российских туристов в 2022 году.