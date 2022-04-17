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Турция создает авиакомпанию Southwind для перевозки туристов из России, она начнет работать через несколько недель
На первом этапе авиапарк перевозчика будет состоять из пяти лайнеров undefined
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Турция создает авиакомпанию Southwind для перевозки туристов из России, она начнет работать через несколько недель

На первом этапе авиапарк перевозчика будет состоять из пяти лайнеров

Власти Турции создают авиакомпанию Southwind, которая будет перевозить туристов из России. Новый перевозчик начнет работу к концу мая. Об этом сообщает информационный портал AirportHaber. 


По данным портала, новая авиакомпания будет базироваться в Анталье. На первом этапе в ее авиапарке будут пять лайнеров Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Генеральное управление гражданской авиации Турции уже одобрило создание перевозчика. 


О том, что турецкие власти планируют создать новую авиакомпанию, в начале апреля сообщала национальная газета Sabah. Регистрация перевозчика — часть трехэтапной дорожной карты по привлечению российских туристов в 2022 году.  

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#рф #турция #курорт #туристы #анталья
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