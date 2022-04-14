Чавушоглу заявил, что Турция присоединится к санкциям против России, только если их одобрит ООН

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет вынуждена следовать антироссийским санкциям, только если они будут одобрены ООН. Он подчеркнул, что последствия от ограничений в отношении России будут ощущаться еще долгое время.





«Турция следует международному праву. Мы будем проводить взвешенную политику. В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — сказал он в интервью турецкому телеканалу NTV.





Чавушоглу также считает, что ООН «необходимо реформировать». По словам турецкого министра, последствия от ситуации на Украине и антироссийских санкций будут чувствоваться еще долго.





Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать встречу президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, турецкая сторона не будет присоединяться к санкциям, объявленным Западом, так как диалогу с Россией придает большое значение.