ФСБ задержала на въезде в Крым украинского боевика, воевавшего в Мариуполе

Сотрудники ФСБ задержали украинского боевика, воевавшего в Мариуполе. Мужчина пытался въехать в Россию под видом беженца через границу в Крыму. За участие в незаконном вооруженном формировании задержанному теперь грозит до 15 лет колонии.
«Задержан участник украинского незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ», — указывается в заявлении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Российские спецслужбы установили, что житель Мариуполя 24 февраля вступил в ряды незаконного вооруженного формирования (НВФ), созданного экс-военнослужащими ВСУ. В рядах НВФ мариуполец с оружием в руках воевал против солдат и офицеров РФ и Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), считают в ведомстве.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования»). Сейчас проверяется причастность задержанного к иным преступлениям в отношении россиян, добавили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
5 апреля стало известно, что в Севастополе задержали двух человек по подозрению в прокалывании шин автомобилей с буквой Z. При обыске спецслужбы изъяли у них нацистскую атрибутику и литературу. В телефоне одного из мужчин обнаружили чат нацбатальона «Азов»*.
Задержанные подозреваются в умышленном повреждении имущества граждан. Во время обысков у них изъяли ножи, фотографии, литературу и атрибутику нацистского толка. В смартфонах мужчин найдены видео, которые подтверждают их причастность к противоправной деятельности, заявили в МВД России.
ФСБ также задержала в Крыму сторонника украинских неонацистов. Мужчина подозревается в хранении взрывчатых веществ. Во время обыска в доме у задержанного силовики обнаружили пистолет, тротил и порох.
Кроме того, спецслужбы нашли у мужчины множество экстремистской литературы и символики. В телефоне подозреваемого была обнаружена его переписка с членами украинских нацбатальонов.
* Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.