ФСБ задержала на въезде в Крым украинского боевика, воевавшего в Мариуполе

«Задержан участник украинского незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ», — указывается в заявлении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.





Российские спецслужбы установили, что житель Мариуполя 24 февраля вступил в ряды незаконного вооруженного формирования (НВФ), созданного экс-военнослужащими ВСУ. В рядах НВФ мариуполец с оружием в руках воевал против солдат и офицеров РФ и Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), считают в ведомстве.





Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования»). Сейчас проверяется причастность задержанного к иным преступлениям в отношении россиян, добавили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.