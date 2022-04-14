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ФСБ задержала на въезде в Крым украинского боевика, воевавшего в Мариуполе
Мужчине по статье об участии в незаконном вооруженном формировании грозит до 15 лет тюрьмы undefined
Новости

ФСБ задержала на въезде в Крым украинского боевика, воевавшего в Мариуполе

Мужчине по статье об участии в незаконном вооруженном формировании грозит до 15 лет тюрьмы

Сотрудники ФСБ задержали украинского боевика, воевавшего в Мариуполе. Мужчина пытался въехать в Россию под видом беженца через границу в Крыму. За участие в незаконном вооруженном формировании задержанному теперь грозит до 15 лет колонии.

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«Задержан участник украинского незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ», — указывается в заявлении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.


Российские спецслужбы установили, что житель Мариуполя 24 февраля вступил в ряды незаконного вооруженного формирования (НВФ), созданного экс-военнослужащими ВСУ. В рядах НВФ мариуполец с оружием в руках воевал против солдат и офицеров РФ и Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), считают в ведомстве.


Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования»). Сейчас проверяется причастность задержанного к иным преступлениям в отношении россиян, добавили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

В Севастополе задержали подозреваемых в прокалывании колес машин с буквой Z

В ходе обысков выяснилось, что один из задержанных состоит в чате нацбатальона «Азов» 5 апреля 2022
Dailystorm - В Севастополе задержали подозреваемых в прокалывании колес машин с буквой Z

5 апреля стало известно, что в Севастополе задержали двух человек по подозрению в прокалывании шин автомобилей с буквой Z. При обыске спецслужбы изъяли у них нацистскую атрибутику и литературу. В телефоне одного из мужчин обнаружили чат нацбатальона «Азов»*.


Задержанные подозреваются в умышленном повреждении имущества граждан. Во время обысков у них изъяли ножи, фотографии, литературу и атрибутику нацистского толка. В смартфонах мужчин найдены видео, которые подтверждают их причастность к противоправной деятельности, заявили в МВД России.

ФСБ задержала в Крыму россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Украины

Ведомство публикует кадры задержания 31 марта 2022
Dailystorm - ФСБ задержала в Крыму россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Украины

ФСБ также задержала в Крыму сторонника украинских неонацистов. Мужчина подозревается в хранении взрывчатых веществ. Во время обыска в доме у задержанного силовики обнаружили пистолет, тротил и порох.


Кроме того, спецслужбы нашли у мужчины множество экстремистской литературы и символики. В телефоне подозреваемого была обнаружена его переписка с членами украинских нацбатальонов.


* Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.

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