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Минобороны России: Пожар на крейсере «Москва» локализован
Открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекращены, сообщили в ведомстве Фото: Global Look Press / Сервер Амзаев
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Минобороны России: Пожар на крейсере «Москва» локализован

Открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекращены, сообщили в ведомстве

Фото: Global Look Press / Сервер Амзаев

В Минобороны России заявили, что пожар на крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекращены. Корабль сохраняет плавучесть, его основное ракетное вооружение не повреждено, добавили в ведомстве.


«Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт», — цитирует сообщение министерства ТАСС.


13 апреля глава Одесской областной администрации полковник Максим Марченко заявил, что украинские военные нанесли по крейсеру «Москва» удар противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун». В Минобороны России пока не комментировали это сообщение. В ведомстве отметили, что причины пожара устанавливаются.


Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 14 апреля рассказал, что главе государства доложили о пожаре на крейсере. Журналисты спросили Пескова, как Путин воспринял новость о происшествии на корабле. «Не могу вам ничего сказать, по линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям», — ответил пресс-секретарь президента, цитата по РИА Новости.


Изначально крейсер носил название «Слава». Его спустили на воду в 1979 году. В 1996 году крейсер переименовали в «Москву». Его основное ударное вооружение — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».

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Минобороны РФ сообщило о детонации на крейсере «Москва» в Черном море

Корабль серьезно поврежден, отметили в ведомстве 14 апреля 2022
Dailystorm - Минобороны РФ сообщило о детонации на крейсере «Москва» в Черном море
#крейсер #минобороны #черноморский флот
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