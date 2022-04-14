Новости
Новости
St
ФСБ сообщила, что ВСУ обстреляли из минометов погранпункт в Брянской области
В момент атаки там находилось более 30 украинских беженцев, никто не пострадал undefined
Новости

ФСБ сообщила, что ВСУ обстреляли из минометов погранпункт в Брянской области

В момент атаки там находилось более 30 украинских беженцев, никто не пострадал

ФСБ РФ сообщила, что пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Отмечается, что инцидент произошел 13 апреля. В результате атаки повреждены два автомобиля беженцев, никто не пострадал. КПП продолжает работать.


«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.


Российские пограничники отбили атаку украинских войск ответным огнем, жертв с российской стороны нет. Пункт пропуска продолжает функционировать.


В результате обстрела граничащего с Украиной района Брянской области пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы. В их числе ребенок и беременная женщина. Она в удовлетворительном состоянии находится в Новозыбковской ЦРБ. Еще двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, три человека — в среднем.


Глава региона Александр Богомаз также рассказал, что украинские войска обстреляли дома местных жителей, есть пострадавшие. Им оказывается необходимая помощь, на месте работают спасатели. Пожарные ликвидировали огонь в двух жилых зданиях.


Местные жители в соцсетях публикуют фотографии, предположительно, снарядов и их осколков. Власти Брянской области объявили о переходе на дистанционное обучение с 15 апреля в школах приграничных районов. В регионе введен желтый уровень террористической опасности.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#всу #фсб #обстрел #брянская область #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»