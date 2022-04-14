ФСБ сообщила, что ВСУ обстреляли из минометов погранпункт в Брянской области

ФСБ РФ сообщила, что пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Отмечается, что инцидент произошел 13 апреля. В результате атаки повреждены два автомобиля беженцев, никто не пострадал. КПП продолжает работать.





«В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.





Российские пограничники отбили атаку украинских войск ответным огнем, жертв с российской стороны нет. Пункт пропуска продолжает функционировать.





В результате обстрела граничащего с Украиной района Брянской области пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы. В их числе ребенок и беременная женщина. Она в удовлетворительном состоянии находится в Новозыбковской ЦРБ. Еще двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, три человека — в среднем.





Глава региона Александр Богомаз также рассказал , что украинские войска обстреляли дома местных жителей, есть пострадавшие. Им оказывается необходимая помощь, на месте работают спасатели. Пожарные ликвидировали огонь в двух жилых зданиях.





Местные жители в соцсетях публикуют фотографии, предположительно, снарядов и их осколков. Власти Брянской области объявили о переходе на дистанционное обучение с 15 апреля в школах приграничных районов. В регионе введен желтый уровень террористической опасности.