Посетители фермерских ярмарок рассказали о вкусных продуктах и дружелюбных продавцах

«Я пришла за зеленью. Здесь всегда очень свежая и ароматная зелень. Я домохозяйка, поэтому [на ярмарке] бываю два-три раза в неделю обязательно», — поделилась одна из покупательниц.





Она также рассказала, что здесь продают вкусную ряженку, сыры и сметану, а главное — дают попробовать продукты, чтобы принести домой только те, которые по душе.





«Посещаю [ярмарку] раза три в неделю точно. В основном беру овощи и фрукты, цукаты, зефиры», — перечисляет посетительница.





Другая покупательница заходит на ярмарку каждый день, потому что та расположена рядом с метро. Здесь можно вкусно и сытно перекусить. Женщина советует посетить павильоны всем, кто здесь еще не бывал, потому что местная продукция не сравнится с товарами в сетевых магазинах.





Покупатели ценят ярмарки и за то, что уже знают дружелюбных продавцов, которые всегда подскажут, что выбрать.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.



