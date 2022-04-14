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Суд заменил бывшему юристу ФБК Любови Соболь ограничение свободы на полгода тюрьмы
С ходатайством обратилось УФСИН Москвы undefined
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Суд заменил бывшему юристу ФБК Любови Соболь ограничение свободы на полгода тюрьмы

С ходатайством обратилось УФСИН Москвы

Симоновский районный суд Москвы заменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) Любови Соболь наказание: вместо ограничения свободы она получила реальный срок — пять месяцев и 26 дней колонии по делу о нарушении санитарных норм.


«Суд удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы и заменил Соболь, ранее осужденной по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), наказание в виде ограничения свободы на лишение свободы», — цитирует ТАСС слова судьи.


В августе 2021 года Соболь приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запретили выходить из дома в ночное время суток, а также покидать Москву. Несмотря на это, в том же августе оппозиционерка уехала из России, а в октябре МВД РФ объявило ее в розыск.


Фигурантами «санитарного дела» стали девять человек. В их числе оказались глава московского штаба* Навального Олег Степанов, руководительница «Альянса врачей» (признан НКО — иностранным агентом) Анастасия Васильева, муниципальный депутат Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алехина и студент Дани Акель.


* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями в РФ и запрещены. ФБК также признан в России НКО — иностранным агентом.

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#любовь соболь #суд #навальный
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