Суд заменил бывшему юристу ФБК Любови Соболь ограничение свободы на полгода тюрьмы

Симоновский районный суд Москвы заменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) Любови Соболь наказание: вместо ограничения свободы она получила реальный срок — пять месяцев и 26 дней колонии по делу о нарушении санитарных норм.





«Суд удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы и заменил Соболь, ранее осужденной по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), наказание в виде ограничения свободы на лишение свободы», — цитирует ТАСС слова судьи.





В августе 2021 года Соболь приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запретили выходить из дома в ночное время суток, а также покидать Москву. Несмотря на это, в том же августе оппозиционерка уехала из России, а в октябре МВД РФ объявило ее в розыск.





Фигурантами «санитарного дела» стали девять человек. В их числе оказались глава московского штаба* Навального Олег Степанов, руководительница «Альянса врачей» (признан НКО — иностранным агентом) Анастасия Васильева, муниципальный депутат Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алехина и студент Дани Акель.





* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями в РФ и запрещены. ФБК также признан в России НКО — иностранным агентом.