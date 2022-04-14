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Пожарные справились с огнем в двух домах после обстрела украинскими войсками в Брянской области
Ранее ВСУ минометами атаковали пограничный пункт с беженцами undefined
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Пожарные справились с огнем в двух домах после обстрела украинскими войсками в Брянской области

Ранее ВСУ минометами атаковали пограничный пункт с беженцами

Пожарные ликвидировали возгорание в домах в Брянской области после атаки украинскими войсками. Глава региона Александр Богомаз подтвердил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по жилым зданиям, есть пострадавшие.


«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», написал Богомаз в своем Telegram-канале.

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В пресс-службе регионального главка МЧС проинформировали ТАСС, что пожар потушен в двух жилых домах. Сообщение о возгорании в поселке Климово поступило в 12:10 мск, рассказали агентству. Открытое горение ликвидировано в 12:57 мск.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны украинской армии. В момент ЧП там находились 30 беженцев, следовавших с Украины в Россию. Две машины переселенцев были повреждены, никто не пострадал.


В Климовской центральной районной больнице рассказали ТАСС, что в результате атаки ВСУ пострадали семь человек, двое из которых — ребенок и беременная женщина. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Еще двое взрослых тяжело ранены, три местных жителя — в состоянии средней тяжести.


С 15 апреля школы в граничащих с Украиной районах переведены на дистанционное обучение. В Брянской области объявлен желтый уровень террористической опасности.

#всу #атака #обстрел #брянская область #украина
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