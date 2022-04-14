Пожарные справились с огнем в двух домах после обстрела украинскими войсками в Брянской области

Ранее ФСБ РФ сообщила , что пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны украинской армии. В момент ЧП там находились 30 беженцев, следовавших с Украины в Россию. Две машины переселенцев были повреждены, никто не пострадал.





В Климовской центральной районной больнице рассказали ТАСС, что в результате атаки ВСУ пострадали семь человек, двое из которых — ребенок и беременная женщина. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Еще двое взрослых тяжело ранены, три местных жителя — в состоянии средней тяжести.





С 15 апреля школы в граничащих с Украиной районах переведены на дистанционное обучение. В Брянской области объявлен желтый уровень террористической опасности.