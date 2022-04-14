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В Молдавии запретили георгиевскую ленту
За демонстрацию символики можно получить штраф до 500 долларов undefined
Новости

В Молдавии запретили георгиевскую ленту

За демонстрацию символики можно получить штраф до 500 долларов

Депутаты парламента Молдавии проголосовали за поправки к Кодексу о правонарушениях, предусматривающие штрафы за демонстрацию георгиевской ленты.  Изменения в законе были приняты Партией действия и солидарности. Нарушителей ждет штраф до 500 долларов. 


«Проект закона №15 от 20.01.2022 года о поправках к Кодексу о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении», — сообщил председатель молдавского парламента Игорь Гросу. 


По новому закону запрещается использование флагов и лент, а также букв и символов, ассоциирующихся с военными действиями. За нарушения гражданам грозят штрафы от 4,5 до леев до 9 тысяч леев (500 долларов).


Отмечается, что оппозиционный Блок коммунистов и социалистов покинул зал заседаний в знак протеста.

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Dailystorm - Зарубежные организаторы «Бессмертного полка» не собираются отказываться от проведения акции
#молдавия #день победы #георгиевские ленточки
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