В Молдавии запретили георгиевскую ленту

Депутаты парламента Молдавии проголосовали за поправки к Кодексу о правонарушениях, предусматривающие штрафы за демонстрацию георгиевской ленты. Изменения в законе были приняты Партией действия и солидарности. Нарушителей ждет штраф до 500 долларов.





«Проект закона №15 от 20.01.2022 года о поправках к Кодексу о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении», — сообщил председатель молдавского парламента Игорь Гросу.





По новому закону запрещается использование флагов и лент, а также букв и символов, ассоциирующихся с военными действиями. За нарушения гражданам грозят штрафы от 4,5 до леев до 9 тысяч леев (500 долларов).





Отмечается, что оппозиционный Блок коммунистов и социалистов покинул зал заседаний в знак протеста.