В Москве правоохранители нашли мать, выкинувшую младенца в мусоропровод

Ведомство также возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).





Позднее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что матерь ребенка — женщина 1979 года рождения. Она будет госпитализирована, добавили в ведомстве.





После оказания медицинской помощи женщине предстоит разговор со следствием. Ребенок также находится в больнице под наблюдением врачей.