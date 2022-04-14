В Москве правоохранители нашли мать, выкинувшую младенца в мусоропровод

Дворник нашел младенца в мусоропроводе многоэтажки на северо-востоке Москвы. Ребенок оказался жив, и его экстренно госпитализировали. После этого полиция начала розыск матери младенца. Спустя несколько часов правоохранители выяснили, кто оставил ребенка в мусоропроводе, и задержали женщину. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.
«По данным следствия, 14 апреля 2022 года в камере мусоропровода в жилом доме, расположенном на северо-востоке Москвы, обнаружен жизнеспособный младенец женского пола. Новорожденный ребенок доставлен в одну из детских городских больниц, где проходит обследование», — указывается в заявлении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
Ведомство также возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).
Позднее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что матерь ребенка — женщина 1979 года рождения. Она будет госпитализирована, добавили в ведомстве.
После оказания медицинской помощи женщине предстоит разговор со следствием. Ребенок также находится в больнице под наблюдением врачей.
Telegram-канал «112» сообщает, что женщина, бросившая ребенка, — 43-летняя Марина Барышникова. Женщина проживает в той же многоэтажке на Северном бульваре. Что стало мотивом поступка матери, теперь предстоит выяснить следователям.