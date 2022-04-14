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Путин: Банки недружественных стран задерживают оплату энергоносителей
Страны Запада могут приобрести газ в России только в случае открытия счета в российских банках undefined
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Путин: Банки недружественных стран задерживают оплату энергоносителей

Страны Запада могут приобрести газ в России только в случае открытия счета в российских банках

Президент России Владимир Путин сообщил, что банки «недружественных стран» все еще не оплатили российские энергоносители. Глава государства напомнил о поставленной задаче перевести расчеты в национальную валюту и постепенно уходить от доллара и евро.


«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — рассказал Путин в ходе совещания по вопросам нефтегазовой отрасли.


Российский президент подписал указ о торговле газом с недружественными странами в конце марта. В документе отмечается, что для приобретения топлива западным государствам будет необходимо открыть счета в банках РФ.


По словам российского лидера, отказ недружественных России стран платить за энергоресурсы в рублях будет расцениваться как неисполнение обязательств. В таких случаях действующие контракты будут остановлены.


14 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро. Тем не менее Еврокомиссия уже предупредила страны ЕС, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Брюсселя и дает РФ возможность контролировать транзакции и регулировать обменный курс в свою пользу.

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Dailystorm - Генсек ОПЕК заявил, что заменить экспорт российской нефти в Евросоюз «почти невозможно»
#газ #деньги #рф #рубль #европа #валюта #путин
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