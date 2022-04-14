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Минобороны России: Американские ученые проводили опыты над пациентами психбольницы в Харькове
Препараты испытывали на людях с 2019-го по 2021 год undefined
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Минобороны России: Американские ученые проводили опыты над пациентами психбольницы в Харькове

Препараты испытывали на людях с 2019-го по 2021 год

Ученые из США с 2019-го по 2021 год проводили испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. Люди для опытов отбирались с учетом их возраста, национальности и состояния иммунной системы.


«В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019-го по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах Областной клинической психиатрической больницы №3 города Харькова», — сказал Кириллов на брифинге.


Результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов с психическими расстройствами фиксировался на специальных бланках. По информации Минобороны, в базу данных больницы информация не вносилась, а медики в свою очередь давали подписку о неразглашении.


В январе 2022 года лаборатории в Мерефе закрылись, а все оборудование и препараты вывезено на запад Украины, сообщил Кириллов. «Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности», — добавил представитель ведомства.


Минобороны также опубликовало список должностных лиц США и Евросоюза, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ на Украине. По информации Минобороны, директором Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) является американец Куртис Белаяч, который работает на Украине с 1994 года.


Председатель правления центра от ЕС — Эдди Артур Майер, а от США — Филипп Доллифф. Доллиф также является заместителем советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения в американском Госдепартаменте.


Эти и другие данные, по словам Кириллова, подтверждают сотрудничество УНТЦ с основным подрядчиком Пентагона — компанией «Блэк энд Витч». Кириллов отметил: благодаря военной операции удалось получить информацию о военно-биологической деятельности США на Украине. Эти данные доказывают, что Киев и Вашингтон неоднократно нарушали Конвенцию о запрещении биологического оружия.

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