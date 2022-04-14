ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Сподарюшино подверглось обстрелу со стороны Украины. Он отметил, что жертв среди гражданских нет — их временно вывезли в безопасное место.





«Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино. Они в безопасности, под контролем главы района. Очень надеюсь, что они в максимально короткий срок смогут вернуться в свои дома», — написал Гладков в своем Telegram-канале.





По словам губернатора, оба села в данный момент находятся под дополнительной охраной. На защиту населенных пунктов в том числе встали сотрудники добровольной народной дружины и казаки.





Аналогичный инцидент в регионе произошел 12 апреля в приграничном Шебекинском городском округе, находящемся на границе с Украиной. Незадолго до прохода по мосту электрички были повреждены железнодорожные пути.





14 апреля в ФСБ России заявили, что пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки были повреждены два автомобиля беженцев, гражданские не пострадали. КПП продолжает работать.





Вскоре СК России заявил, что в результате обстрела украинскими боевыми вертолетами поселка Климово в Брянской области были ранены семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Возбуждено уголовное дело.