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СКР: Поселок в Брянской области обстреляли два украинских вертолета
Пострадали семь человек, один из них — ребенок 2020 года рождения Фото: Global Look Press / Staff Sgt. Timothy Hamlin
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СКР: Поселок в Брянской области обстреляли два украинских вертолета

Пострадали семь человек, один из них — ребенок 2020 года рождения

Фото: Global Look Press / Staff Sgt. Timothy Hamlin

Следственный комитет России сообщил, что семь человек пострадали в результате обстрела украинскими боевыми вертолетами поселка Климово в Брянской области. Один из раненых — ребенок 2020 года рождения. В ведомстве завели уголовное дело.


«Лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти РФ решения о прекращении проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении СКР.


По информации следствия, 14 апреля украинские военнослужащие «незаконно вторглись в воздушное пространство РФ <...> с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением». «Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — сообщили в ведомстве.


В результате прямых попаданий и взрывов снарядов семь человек получили ранения разной степени тяжести, были повреждены по меньшей мере шесть жилых домов на улицах Заречная и Ленина в поселке.


14 апреля глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по жилым зданиям, есть пострадавшие. Пожарные потушили возгорание в домах. Сообщение о пожаре в поселке Климово поступило в МЧС в 12:10 мск.

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Ранее 14 апреля ФСБ сообщила, что пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны украинских военных. Были повреждены два автомобиля беженцев, никто не пострадал.

Пожарные справились с огнем в двух домах после обстрела украинскими войсками в Брянской области

Ранее ВСУ минометами атаковали пограничный пункт с беженцами 14 апреля 2022
Dailystorm - Пожарные справились с огнем в двух домах после обстрела украинскими войсками в Брянской области
#всу #брянская область #скр
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