СКР: Поселок в Брянской области обстреляли два украинских вертолета

Следственный комитет России сообщил, что семь человек пострадали в результате обстрела украинскими боевыми вертолетами поселка Климово в Брянской области. Один из раненых — ребенок 2020 года рождения. В ведомстве завели уголовное дело.





«Лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти РФ решения о прекращении проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении СКР.





По информации следствия, 14 апреля украинские военнослужащие «незаконно вторглись в воздушное пространство РФ <...> с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением». «Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — сообщили в ведомстве.





В результате прямых попаданий и взрывов снарядов семь человек получили ранения разной степени тяжести, были повреждены по меньшей мере шесть жилых домов на улицах Заречная и Ленина в поселке.





14 апреля глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по жилым зданиям, есть пострадавшие. Пожарные потушили возгорание в домах. Сообщение о пожаре в поселке Климово поступило в МЧС в 12:10 мск.