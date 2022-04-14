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МИД России предупредил Финляндию и Швецию о «самых нежеланных последствиях» при вступлении в НАТО
Ситуация в военной сфере при таком развитии событий серьезно ухудшится, считают в ведомстве undefined
Новости

МИД России предупредил Финляндию и Швецию о «самых нежеланных последствиях» при вступлении в НАТО

Ситуация в военной сфере при таком развитии событий серьезно ухудшится, считают в ведомстве

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежеланным последствиям. По словам дипломата, нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал высокий уровень безопасности этих государств и региона.


Грушко напомнил, что ничто ранее не мешало Стокгольму и Хельсинки сближаться с Евросоюзом, а затем стать его членами. Поэтому, как полагает российский дипломат, нынешняя ситуация должна быть сохранена.


«В противном случае это серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежеланным последствиям, которых необходимо избегать», — предупредил заместитель министра иностранных дел России.


Дипломат подчеркнул, что Москва в случае вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс примет все меры обороны. Он напомнил, что граница с Финляндией — 1300 километров. «Это будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации. И понятно, что мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми. Это альфа и омега военного строительства», — заключил Грушко.


Он отметил, что дипломатические контакты Москвы с Хельсинки и Стокгольмом «поддерживаются всегда, есть посольства». Однако Швеция и Финляндия присоединились к санкциям и участвуют в антироссийской кампании, развернутой на Западе, посетовал замглавы МИД РФ.

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Медведев призвал не сравнивать возможное вступление в НАТО Украины и Финляндии

Хельсинки и Стокгольм планируют летом подать заявки на членство в альянсе 14 апреля 2022
Dailystorm - Медведев призвал не сравнивать возможное вступление в НАТО Украины и Финляндии

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила журналистам, что королевство начало вести переговоры о вступлении в НАТО. О возможности вступления в Североатлантический альянс также высказался министр обороны Финляндии Антти Кайкконен. Он допустил, что Суоми до лета направит заявку на вступление в НАТО. Газета The Times сообщает, что вначале заявку подаст Финляндия, а затем ее примеру последует Швеция.


Комментируя эти заявления, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что о безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть. Также, по мнению Медведева, у Москвы станет больше «oфициально зарегистриpованных противникoв». При вступлении в НАТО Швеции и Финляндии нужно бyдет серьезно усилить группировку сyхопутных сил и ПВО и развернуть Вoенно-морские силы в акватории Финского зaлива, считает политик.

#нато #финляндия #швеция #мид рф #медведев
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