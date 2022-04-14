МИД России предупредил Финляндию и Швецию о «самых нежеланных последствиях» при вступлении в НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежеланным последствиям. По словам дипломата, нейтральный статус Швеции и Финляндии на протяжении десятилетий обеспечивал высокий уровень безопасности этих государств и региона.





Грушко напомнил, что ничто ранее не мешало Стокгольму и Хельсинки сближаться с Евросоюзом, а затем стать его членами. Поэтому, как полагает российский дипломат, нынешняя ситуация должна быть сохранена.





«В противном случае это серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежеланным последствиям, которых необходимо избегать», — предупредил заместитель министра иностранных дел России.





Дипломат подчеркнул, что Москва в случае вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс примет все меры обороны. Он напомнил, что граница с Финляндией — 1300 километров. «Это будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации. И понятно, что мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми. Это альфа и омега военного строительства», — заключил Грушко.





Он отметил, что дипломатические контакты Москвы с Хельсинки и Стокгольмом «поддерживаются всегда, есть посольства». Однако Швеция и Финляндия присоединились к санкциям и участвуют в антироссийской кампании, развернутой на Западе, посетовал замглавы МИД РФ.