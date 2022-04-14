США отказались возвращать российским бизнесменам их арестованные активы

Белый дом сообщил, что США не намерены возвращать российским бизнесменам их арестованные активы даже после завершения спецоперации на Украине. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что подобной цели у правительства его страны не было изначально.





«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — заявил он на выступлении в Экономическом клубе Вашингтона.





По словам Салливана, США рассмотрят вопрос отмены части санкций, если между Москвой и Киевом будут достигнуты договоренности. При этом сейчас Соединенные Штаты готовят новые меры с целью пресечения уклонения России от экономических санкций Запада.





«Я думаю, что на следующей неделе или через две у нас будет несколько объявлений, в которых будут указаны объекты, которые пытаются способствовать уклонению как внутри России, так и за ее пределами», — сообщил советник президента США.





Персональные санкции в отношении российских олигархов были введены вскоре после начала военной спецоперации на Украине. Страны Запада начали арестовывать имущество бизнесменов. По данным «Национальной службы новостей», общая сумма замороженных или арестованных активов олигархов превысила 30 миллиардов евро.





6 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции схожи с методами инквизиции. Он подчеркнул, что чиновники недружественных России стран «разве что не предлагают сразу бросать наших предпринимателей в костер».