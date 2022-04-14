Новости
Новости
St
США отказались возвращать российским бизнесменам их арестованные активы
Соединенные Штаты также готовят новые меры по пресечению уклонения России от санкций undefined
Новости

США отказались возвращать российским бизнесменам их арестованные активы

Соединенные Штаты также готовят новые меры по пресечению уклонения России от санкций

Белый дом сообщил, что США не намерены возвращать российским бизнесменам их арестованные активы даже после завершения спецоперации на Украине. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что подобной цели у правительства его страны не было изначально.


«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — заявил он на выступлении в Экономическом клубе Вашингтона.


По словам Салливана, США рассмотрят вопрос отмены части санкций, если между Москвой и Киевом будут достигнуты договоренности. При этом сейчас Соединенные Штаты готовят новые меры с целью пресечения уклонения России от экономических санкций Запада.


«Я думаю, что на следующей неделе или через две у нас будет несколько объявлений, в которых будут указаны объекты, которые пытаются способствовать уклонению как внутри России, так и за ее пределами», — сообщил советник президента США.


Персональные санкции в отношении российских олигархов были введены вскоре после начала военной спецоперации на Украине. Страны Запада начали арестовывать имущество бизнесменов. По данным «Национальной службы новостей», общая сумма замороженных или арестованных активов олигархов превысила 30 миллиардов евро.


6 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции схожи с методами инквизиции. Он подчеркнул, что чиновники недружественных России стран «разве что не предлагают сразу бросать наших предпринимателей в костер».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Япония ввела санкции против почти 400 граждан России и 27 компаний, в том числе Альфа-Банка и «Сбера»

Среди физлиц в черном списке есть Катерина Тихонова и Мария Воронцова — СМИ называют их дочерями Владимира Путина 12 апреля 2022
Dailystorm - Япония ввела санкции против почти 400 граждан России и 27 компаний, в том числе Альфа-Банка и «Сбера»
#деньги #активы #сша #рф #бизнесмен #салливан
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»