СКР показал кадры из поврежденных домов в Брянской области после обстрела ВСУ

Следственный комитет России показал кадры поврежденных жилых домов в поселке Климово в Брянской области после обстрела украинскими боевыми вертолетами. Число пострадавших выросло до восьми человек. Один из них — ребенок 2020 года рождения.
На видео запечатлен жилой дом, в котором выбило стекла. Повреждения также можно увидеть на стенах здания. Кроме того, показаны разрушенные сооружения на участках рядом с жилыми домами.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что число пострадавших от обстрела украинскими военными выросло до восьми человек. Шестерых из них госпитализировали.
«Двое из пострадавших — ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и женщина 1948 года рождения — в тяжелом состоянии. Состояние четверых пострадавших, в том числе 25-летней беременной женщины, врачи оценивают как средней тяжести», — цитирует Кузнецова ТАСС.
В Брянск выехала бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава России с детскими нейрохирургами. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
14 апреля глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по жилым зданиям в поселке Климово, есть пострадавшие. Пожар в домах потушили. Сообщение о возгорании в поселке поступило в МЧС в 12:10 мск. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту обстрела украинскими боевыми вертолетами жилых домов.