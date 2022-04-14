СКР показал кадры из поврежденных домов в Брянской области после обстрела ВСУ

Следственный комитет России показал кадры поврежденных жилых домов в поселке Климово в Брянской области после обстрела украинскими боевыми вертолетами. Число пострадавших выросло до восьми человек. Один из них — ребенок 2020 года рождения.





На видео запечатлен жилой дом, в котором выбило стекла. Повреждения также можно увидеть на стенах здания. Кроме того, показаны разрушенные сооружения на участках рядом с жилыми домами.