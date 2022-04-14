Тимошенко призвала Запад обнулить госдолг Украины

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала страны Запада обнулить государственный долг Украины. Она также заявила о необходимости передать в бюджет страны замороженные средства Российской Федерации.





«Немедленно нужно начать правильный разумный процесс переговоров о реструктуризации украинского внешнего долга. Что касается международных организаций — МВФ, Всемирный банк — списание этих долгов», — заявила Тимошенко в эфире телеканала «Рада».





Тему государственного долга Украины Юлия Тимошенко поднимает уже не в первый раз. 3 апреля она призывала начать переговоры о реструктуризации внешнего госдолга Украины и отсрочить выплаты на 10-20 лет.





С обращением обнулить внешний долг выступала не только экс-премьер Украины, но и глава Счетной палаты страны Валерий Пацкан. Он обратился к международным финансовым организациям с просьбой о пересмотре долговой политики и обнулении долгов. По его данным, госдолг Украины на 1 марта 2022 года составляет 57 миллиардов долларов.





14 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Он заявил, что украинской стороне требуется семь миллиардов долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для социальных выплат и зарплат.