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МВД РФ: ВСУ создают кол-центры для телефонного терроризма и берут туда желающих отомстить России
Среди требований к сотрудникам — мотивированность и знание русского языка undefined
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МВД РФ: ВСУ создают кол-центры для телефонного терроризма и берут туда желающих отомстить России

Среди требований к сотрудникам — мотивированность и знание русского языка

МВД России заявило, что с началом военной операции на Украине резко выросло число ложных сообщений о минировании в РФ. По данным ведомства, это организуют ВСУ и украинские спецслужбы. Они также приступили к созданию специальных кол-центров, чтобы терроризировать россиян по телефону.


«В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что Вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка», пишет «МВД-Медиа».


Среди требований к соискателям — мотивированность и желание отомстить России. По данным ведомства, цель украинских Вооруженных сил и спецслужб — дестабилизация общественно-политической обстановки в РФ, нарушение нормальной жизнедеятельности граждан, работы госорганов, учреждений и предприятий, а также отвлечение правоохранителей от работы.


С 24 февраля количество сообщений об актах терроризма в России увеличилось более чем в три раза. Все они тщательно проверяются правоохранительными органами, по каждому возбуждается уголовное дело.


«С 1 января по 24 февраля 2022 года следственными органами МВД России возбуждено порядка 1200 уголовных дел по признакам вышеуказанных преступлений. А за период с 24 февраля по 25 марта 2022 года (всего за один месяц) количество ложных сообщений о терактах составило 2172», — сказано в заявлении российского ведомства.


11 марта МВД и ФСБ совместно с белорусскими коллегами задержали группу злоумышленников в возрасте от 13 лет до 21 года, которые за деньги заявляли об угрозах взрывов объектов в России, Белоруссии и других государствах. За подобное предусмотрено наказание в виде 10 лет тюремного заключения.

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#минирование #кол-центр #телефонный терроризм #военная операция #украина
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