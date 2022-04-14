Верховная рада Украины запретила символы Z и V из-за их связи со спецоперацией России

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о запрете символов Z и V. По словам депутата украинского парламента Алексея Гончаренко, вводится полный запрет на пропаганду символики, используемой ВС РФ.





«Приняли закон, которым полностью запрещаем символику V и Z. Запрещаем любую ее пропаганду», — сообщил он.





Незадолго до решения Верховной рады Украины запрет символов Z и V одобрили в парламенте Молдавии. Помимо этого, власти страны одобрили запрет георгиевской ленты, однако фракция оппозиционного блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинула зал заседания.





«В каждой семье есть ветераны. Мне очень стыдно, что такое здесь происходит», — сказал лидер партии Владимир Воронин.





В конце марта запрет на публичное использование символов Z и V поддержал парламент Латвии. Эстонские власти также разрабатывают законопроект о запрете георгиевской ленты и Z, за демонстрацию символов будет грозить штраф до 32 тысяч евро или арест.





Символы Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине. В Минобороны РФ отметили, что Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».