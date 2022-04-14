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Верховная рада Украины запретила символы Z и V из-за их связи со спецоперацией России
Ранее аналогичное решение приняли власти Молдавии undefined
Новости

Верховная рада Украины запретила символы Z и V из-за их связи со спецоперацией России

Ранее аналогичное решение приняли власти Молдавии

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о запрете символов Z и V. По словам депутата украинского парламента Алексея Гончаренко, вводится полный запрет на пропаганду символики, используемой ВС РФ.


«Приняли закон, которым полностью запрещаем символику V и Z. Запрещаем любую ее пропаганду», — сообщил он.


Незадолго до решения Верховной рады Украины запрет символов Z и V одобрили в парламенте Молдавии. Помимо этого, власти страны одобрили запрет георгиевской ленты, однако фракция оппозиционного блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинула зал заседания.


«В каждой семье есть ветераны. Мне очень стыдно, что такое здесь происходит», — сказал лидер партии Владимир Воронин.


В конце марта запрет на публичное использование символов Z и V поддержал парламент Латвии. Эстонские власти также разрабатывают законопроект о запрете георгиевской ленты и Z, за демонстрацию символов будет грозить штраф до 32 тысяч евро или арест.


Символы Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине. В Минобороны РФ отметили, что Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

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В Германии власти некоторых регионов решили запретить логотипы с буквой Z

Этот знак стал символом поддержки российской армии в военной операции на Украине 28 марта 2022
Dailystorm - В Германии власти некоторых регионов решили запретить логотипы с буквой Z
#запрет #рф #украина #военная операция #верховная рада
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