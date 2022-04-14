ВСУ обстреляли село Журавлевка в Белгородской области, есть пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины. В результате инцидента пострадал местный житель — он получил легкое осколочное ранение в предплечье.





«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. <…> К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель 37 лет», — сообщил Гладков.





По словам губернатора, в данный момент пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Он отметил, что на момент обстрела в селе был введен режим ЧС, а все население должны были вывезти в безопасное место. «Что он делал дома, когда введен режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления», — рассказал Гладков.





Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области. По словам губернатора, гражданские в результате инцидента не пострадали, а позднее жителей сел Безымено и Сподарюшино вывезли в безопасное место. В данный момент оба населенных пункта находятся под дополнительной охраной сотрудников ДНД и казаков.





14 апреля в ФСБ России сообщила, что пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки были повреждены два автомобиля беженцев, мирное население не пострадало.