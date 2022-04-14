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Путин создал комиссию по обеспечению независимости России в IT-инфраструктуре
Ее главой назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев undefined
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Путин создал комиссию по обеспечению независимости России в IT-инфраструктуре

Ее главой назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Главой новой комиссии назначен заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.


«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности России по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — говорится в документе.


Согласно тексту указа, в задачи новообразованной комиссии войдут разработка мер по обеспечению технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры, оснащение подобных объектов российской радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием, программно-аппаратными комплексами, в том числе программным и информационным обеспечением.


К числу объектов критической информационной инфраструктуры относятся информационные системы государственных органов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики и промышленности, в том числе ракетно-космической.


30 марта Путин подписал указ о технологической независимости России. В документе сказано, что с 1 января 2025 года государственным органам будет запрещено использовать на объектах критической информационной инфраструктуры иностранное программное обеспечение.


Помимо этого, российский лидер ввел запрет на закупку иностранного ПО для подобных объектов без согласования с властями. Отмечается, что если заменить иностранное программное обеспечение невозможно, все закупки должны быть согласованы с уполномоченным органом.

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#инфраструктура #технологии #медведев #комиссии #рф #путин
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