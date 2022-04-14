В Брянской области сообщили о 100 поврежденных домах из-за обстрела украинцев

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела поселка Климово около 100 домов получили повреждения различной степени. Отмечается, что два дома сгорели полностью.





«Нанесли удар по поселку городского типа, это районный центр Климово, туда прилетело девять снарядов. Они знали, куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам», — сообщил он в эфире «Россия 24».





По словам Богомаза, украинские националисты атаковали частный сектор, в котором преимущественно находятся одноэтажные жилые дома. При этом он сообщил, что эвакуации гражданских из этого района не было.





«На сегодня принято решение о том, что будем людям полностью помогать и тем, кому нужно, поможем сделать ремонт», — заявил глава региона.





Украинские радикалы обстреляли поселок Климово днем 14 апреля. По данным Минздрава, в результате инцидента пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть беременная женщина, доставленная в Брянскую областную больницу, — она в удовлетворительном состоянии, ребенок в состоянии средней тяжести.





Накануне в Брянской и Белгородской областях ввели высокий уровень террористической угрозы, который будет действовать до 25 апреля. Жителям регионов рекомендуют воздержаться от посещения мест массового пребывания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей.