Байден заявил о готовности лично посетить Киев

Президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами «на ногах» заявил, что готов лично посетить столицу Украины Киев. Он в шутливой форме спросил у одного из представителей СМИ, «готов ли он», однако в итоге аналогичный вопрос переадресовали самому американскому лидеру.





«Вы готовы поехать?» — шутливо спросил Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он утвердительно ответил: «Да».





Перед разговором с журналистом Байден отметил, что на данный момент окончательное решение об отправке кого-то из членов американской администрации в украинскую столицу не принято.





Ранее газета Politico сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможным кандидатом на данную роль назвался не только Байден, но и вице-президент США Камала Харрис. Источник издания отметил, что скорее всего в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства США.





По словам самого Байдена, визит американского представителя в Киев продемонстрирует Зеленскому поддержку Украине со стороны США. При этом наиболее вероятными кандидатами он назвал государственного секретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.