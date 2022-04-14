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Байден заявил о готовности лично посетить Киев
Ранее США обсуждали возможность отправить на Украину представителя своей администрации undefined
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Байден заявил о готовности лично посетить Киев

Ранее США обсуждали возможность отправить на Украину представителя своей администрации

Президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами «на ногах» заявил, что готов лично посетить столицу Украины Киев. Он в шутливой форме спросил у одного из представителей СМИ, «готов ли он», однако в итоге аналогичный вопрос переадресовали самому американскому лидеру.


«Вы готовы поехать?» — шутливо спросил Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он утвердительно ответил: «Да».


Перед разговором с журналистом Байден отметил, что на данный момент окончательное решение об отправке кого-то из членов американской администрации в украинскую столицу не принято.


Ранее газета Politico сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможным кандидатом на данную роль назвался не только Байден, но и вице-президент США Камала Харрис. Источник издания отметил, что скорее всего в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства США.


По словам самого Байдена, визит американского представителя в Киев продемонстрирует Зеленскому поддержку Украине со стороны США. При этом наиболее вероятными кандидатами он назвал государственного секретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

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#байден #президент сша #сша #военная операция #украина
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